E’ scoppiata una rissa tra donne all’angolo di via Acquaviva e di via Trento nella serata di ieri sera, ancora ignoti i motivi di quello che è accaduto ossia, della rissa che ha visto coinvolte anche più persone, donne in particolar modo a seguito del quale sarebbe giunta sul posto anche un’ambulanza. Una delle ‘contendenti avrebbe riportato anche delle ferite che avrebbero reso necessario il trasporto in Ospedale

Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda