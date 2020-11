Caserta, ritorna la clp con il nuovo terminal bus.

Di Anna Fiorillo

Caserta, ritorna la CLP in Piazza Garibaldi con il nuovo terminal bus. Andrà in vigore giovedì 26 novembre.

In seguito all’ordinanza N°263/2020, sono stati istituiti alcune modifiche alla segnaletica stradale in Piazza Garibaldi e sono riferiti in primis ai taxi e al TPL.

Al fine di procedere con questo dispositivo, si dovranno eseguire i lavori della segnaletica stradale, che inizieranno il 24 novembre alle ore 21.00 e al termine dei lavori del 25 novembre ci sarà il divieto di sosta con rimozione carro gru, in piazza Garibaldi, oltre al tratto della medesima Piazza compreso tra il civico 27 e l’ingresso della stazione.