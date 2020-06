Caserta. Ritorna l’incubo contagio. Ricoverati nuovi pazienti positivi al Covid

Come vi abbiamo precedentemente scritto ieri si è reso necessario chiudere il Pronto Soccorso del nosocomio casertano, che è ritornato operativo solo intorno alle ore 12 di oggi. Il motivo è stato l’arrivo di altri 2 pazienti che sono risultati positivi al tampone rino- faringeo che individua il virus del Covid 19. Attualmente quindi i pazienti ricoverati per Covid sono 5 . Di questi 3 già erano in ospedali e 2 si sono aggiunti oggi. Ritorna la paura.

Fondamentale rispettare le regole: distanziamento fisico ed uso di mascherine. Il virus, a quanto pare non è scomparso ancora del tutto.