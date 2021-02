Caserta. Riunito il tavolo cittadino per le prossime elezioni amministrative

Ieri 2 febbraio presso la sede provinciale di Italia Viva, nel pieno rispetto delle misure anti Covid, sono proseguite le consultazioni attivando la costituzione del tavolo unico.

Erano presenti in rappresentanza di gruppi politici e civici della città di Caserta,

1) Italia Viva con Altieri, De Rosa, Megna, Tammaro, Antonucci;

2) Centro Democratico con D. De Nicola;

3) Lista civica “Movimento civico casertano”: A. De Pandis con R. Ricciardi e Ferrara;

4) Associazione “Amici di Caserta”: G. Menditto

5) Lista civica “Caserta cambia Caserta”: con C. Bevilacqua e C. Tronco;

6) Lista civica di “Professionisti” con L. Di Majo ;

7) Lista civica “Caserta Nuova” con A. Gagliardi Suppa insieme a S. Dubbitosi;

8) “Articolo 1” con A. Tartaglione e A. Fabrocile;

erano presenti anche “Gruppi cattolici” rappresentati da Don Elio Rossi;

Altresì si rende noto la condivisione di massima al progetto da parte dell’On. R. Ventre, ed inoltre, che a livello regionale sono in corso, colloqui con il gruppo di Noi Campani con i quali esiste una comune visione.

Si è dato anche atto che sono in corso incontri con altri gruppi politici e civici interessati a questo progetto.

Alla luce di alcuni errori materiali contenuti in una nota, inviata ai giornali, ma non appartenente ad Italia Viva, è opportuno precisare che l’avv. Luigi Bosco non era personalmente presente all’incontro e che l’avv. Antonello Fabrocile ha partecipato solo in rappresentanza di Articolo 1 unitamente al Segretario Provinciale Alessandro Tartaglione. Anche alcuni nomi, indicati nella nota citata, come aderenti alla lista “Caserta cambia Caserta”, non ci risultano essere stati indicati nel corso della riunione.

Scopo della riunione valutare la possibilità di un percorso congiunto basato su di un programma che si intende proporre e realizzare nella prossima legislatura comunale.

Nell’incontro è stata analizzata l’attuale gestione del Comune di Caserta in previsione delle prossime elezioni amministrative, rilevando criticità ed immobilismo che la città capoluogo non può assolutamente consentirsi.

Si è parlato della necessità di lavorare a delle regole ed alla costituzione di un Comitato che contempli e fonda le proposte dei diversi gruppi per giungere ad una sintesi su di un programma che dovrà vedere la condivisione di tutti. E’ stata manifestata la disponibilità e volontà che ognuno ha, di presentare una lista che lo rappresenti con la quale partecipare alle prossime amministrative, lista già pronta con uomini e donne che intendono lavorare per il bene ed il rilancio della nostra città.

Si è passati quindi a delineare un identikit del possibile candidato Sindaco, che non dovrà essere necessariamente un politico ma capace di aggregare intorno al proprio nome ed alle proprie proposte, Partiti e Gruppi Civici che intenderanno sostenerlo.

Gli stessi gruppi civici, anche quelli non presenti oggi a questo tavolo, stanno svolgendo un prezioso lavoro di ricognizione e di ascolto nella città, impegnandosi oltre che sulla progettualità da inserire in un programma anche al prezioso compito di accogliere la voce dei cittadini che vorranno dare il loro contributo di idee e di responsabilità.

Tutti hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa e condivisione, decidendo di fissare un prossimo incontro a distanza di sette giorni, ovvero al termine degli incontri attualmente in corso con le altre forze politiche e civiche.

A queste ultime rivolgiamo il nostro invito a raccordarsi con noi per un possibile percorso condiviso, atteso il medesimo obbiettivo: migliorare la gestione della cosa pubblica e la qualità della vita dei cittadini.

La politica Casertana e la società civile, nelle sue molteplici forme associative, dovranno essere protagoniste di questa fase, riappropriandosi di un territorio che ha bisogno di nuova cultura.