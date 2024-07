Caserta. Salta la manifestazione musicale “Estate da Re”

Caserta.

Sono molti i casertani che attendono quest’estate di poter assistere alla kermesse musicale “Estate da Re” che, da 8 anni, si svolge, all’interno della Reggia di Caserta e in Piazza Carlo III di Borbone, e che nel corso degli anni ha potuto vantare tra i vari artisti nomi di spicco sia del panorama nazionale che internazionale.

Purtroppo quest’anno la kermesse non avrà luogo.

La causa risiede nella mancata erogazione dei finanziamenti dedicati, nello specifico dei cosiddetti Fondi di sviluppo e coesione da cui la Regione erogava i contributi per la realizzazione della rassegna.