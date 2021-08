Caserta.SANT’ANNA: LA FESTA DEGLI ACCOLLATORI

Caserta. ” Quella di domani sarà una manifestazione degna della nostra Patrona e di tutti quelli che per anni l’ hanno accollata” . Con queste parole Vittorio Suppa , Presidente dell’ associazione cattolica Accollatori di S.Anna di Piazza Matteotti inizia a parlare delle manifestazione organizzata per venerdì 27 agosto per festeggiare i 60 anni dalla nascita degli accollatori.

Sarà un programma ricco e festoso al quale parteciperanno , altre associazioni , molte autorità politiche e non solo. E’ prevista, fra gli altri, la presenza del Sindaco di Caserta Carlo Marino e di alcuni amministratori comunali.

La manifestazione farà capolinea proprio fuori la sede di Piazza Matteotti dove, rigorosamente all’ aperto, il Vescovo di Caserta Pietro Lagnese celebrerà una Santa Messa. Alla fine è previsto per tutti coloro i quali decideranno di partecipare un ricco buffet.

Questa manifestazione è stata fortemente voluta oltre che dal Presidente Suppa e tutto il consiglio direttivo dell’ associazione anche dall’ Assistente Spirituale Sac.Vincenzo De Caprio ,Parroco di San Michele Arcangelo nella Chiesa Cattedrale di Caserta.

Il 60esimo anniversario sarà l’ occasione per ringraziare tutti gli Accollatori di S.Anna che sempre e da sempre hanno dimostrato fedeltà alla loro ” vecchiarella” ma sarà anche l’ occasione per dedicare una preghiera a tutti quelli che sono deceduti e che domani , siamo sicuri , avrebbero gridato insieme agli altri “VIVA S’ANNA ,S’ANNA EVVIVA “