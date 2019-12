Caserta – Scandalo patenti facili. La Magistratura sequestra nove autoscuole

CASERTA – Nella mattinata di mercoledì, 18 dicembre 2019, personale della Polizia di Stato della Questura di Caserta ha dato esecuzione al Decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., emesso il9 dicembre 2019 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere- Ufficio GIP, avente ad oggetto nove autoscuole e quindici patenti di guida.

Il sequestro è stato disposto all’esito di una complessa indagine avviata nel 2015 e condotta dalla Squadra Mobile di Caserta, congiuntamente alla locale DIGOS, con il coordinamento di questa Procura della Repubblica, con la quale è stata disarticolata un’associazione per delinquere dedita stabilmente alla corruzione di funzionari pubblici e all’alterazione dei procedimenti amministrativi per il rilascio di titoli di abilitazione alla guida. Attraverso un meccanismo ben collaudato consistente nella corresponsione di elevate somme di denaro per il conseguimento della patente di guida, l’organizzazione criminale garantiva all’interessato di turno l’ ottenimento del superamento dei quiz presso la Motorizzazione di Caserta grazie a pregressi accordi corruttivi raggiunti sia con il Direttore e che con alcuni dipendenti che svolgevano il ruolo di esaminatori.



In particolare FERRARO Silvestro e IPPOLITO Assunta, in qualità di gestore di fatto e legale rappresentante dell’autoscuola “Silvano” nella qualità di promotore ed organizzatore dell’associazione criminale, manteneva i contatti con i pubblici ufficiali corrotti, costantemente remunerati attraverso le disponibilità finanziarie della cassa comune, alimentata dalle somme di denaro versate dai candidati/clienti (che intendevano conseguire illecitamente l’idoneità alla prova teorica per il conseguimento della patente di guida categoria B e/o la revisione della patente) o, per loro conto, dai titolari delle autoscuole associate e dai procacciatori privati.

Il FERRARO remunerava i pubblici ufficiali in servizio presso la Motorizzazione di Caserta e, nello specifico, il Direttore della Motorizzazione AURILIO Gaetano esaminatori, BARBATO Antonio, LONGOBARDI Raffaele e OCELLO Pasquale; AURILIO Gaetano, quale Direttore della Motorizzazione civile di Caserta partecipava alla predetta associazione provvedendo, su esplicita richiesta di FERRARO Silvestro ad accettare l’iscrizione dei candidati provenienti da province diverse da quella di Caserta, a predisporre sedute ad hoc da destinare ai complici, preventivamente individuate e concordate con il FERRARO, assegnando a dette sedute per il conseguimento della patente e la revisione gli esaminatori corrotti di seguito indicati, anch’essi appartenenti al sodalizio, ricevendo in cambio illeciti corrispettivi in denaro; BARBATO Antonio, LONGOBARDI Raffaele e OCELLO Pasquale i quali, a loro volta, in violazione dei loro doveri di ufficio, in qualità di “esaminatori”, assegnati dal Direttore alle sedute di esame preventivamente indicate dal FERRARO, partecipavano alla predetta associazione omettendo, nel corso degli esami, di effettuare i necessari e/o regolari controlli circa l’identità dei candidati presenti, consentivano la partecipazione alle prove di esame dei sodali aventi il ruolo di cd. sostituti/suggeritori; nonché formavano falsi verbali di esame, ricevendo in cambio dal FERRARO compensi in denaro; L’operazione ha coinvolto anche altri titolari di autoscuole che, come membri organici all’associazione a delinquere, per tramite di FERRARO Silvestro – referente dell’associazione- si accordavano con i pubblici funzionari in modo da dirottare i candidati in una sessione di esame truccate.

I gestori delle autoscuole coinvolte sono:

FERRARO Donato (nato a Marcianise il 23.03.1951) gestore e socio dell’autoscuola ” Ferraro” sita in Marcianise, nonché di diverse autoscuole site nella Provincia di Frosinone e segnatamente l’Autoscuola Serena sita in Cassino, l’Autoscuola “Serena l” sita in Roccasecca e l “Autoscuola Ferraro srl” sita sempre in Cassino; FERRARO Giuseppe, detto Tiziano, figlio di FERRARO Donato quale titolare dell’autoscuola FERRARO; ARPINO Francesco, titolare dell’autoscuola “Mario” di Mondragone; e FUSCO Pasquale titolare dell’autoscuola Easy Drive; DI DIO FRANCO, quale titolare dell’autoscuola “San Francesco” di Maddaloni. IADICICCO Francesco (dipendente “in nero” dell’autoscuola di FERRARO Silvestro), DI DIO VINCENZO, fratello di DI DIO Franco (gestori di fatto e socio con FERRARO Silvestro dell’autoscuola di Maddaloni “San Francesco”) e FERRARO Francesco, quale collaboratore dell’autoscuola FERRARO di Ferraro Giuseppe. partecipavano all’associazione sostenendo le prove di esame “truccate” con il ruolo di sostituti/suggeritori, in particolare IADICICCO e FERRARA Francesco presentavano documentazione falsa riportante una data di nascita non corrispondente a quella effettiva; L’organizzazione aveva referenti (MALAY Xhoni) che procacciavano stabilmente candidati provenienti prevalentemente dalla zona del Nord ovvero di origine straniera.

Sulla base delle risultanze investigative raccolte, il 29 settembre scorso era stata eseguita una misura cautelare che prevedeva la custodia in carcere a carico di 8 soggetti e gli arresti domiciliari a carico di ulteriori 5 indagati. Su richiesta di questa Procura l’Ufficio GIP emetteva decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto le autoscuole riconducibili ai compartecipi dell’associazione criminale:

1) AUTOSCUOLA ARPINO (Ex MARIO)- Ubicata in Mondragone (CE) alla via Benevento 14, di fatto ubicata in Mondragone (CE) alla via Razzino nr. l. Ditta individuale di ARPINO Francesco nato a Caserta il15.7.1981, residente a Mondragone (CE) alla via Padova 9.

2) BEATRICE MARIA AUTOSCUOLA FERRARO- Ubicata in Marcianise (CE) in via G. Pascoli nr. 8, avente domicilio fiscale in Marcianise (CE) in Piazza Carità nr. 8. Ditta individuale di BEATRICE Maria nata a Marcianise (CE) il 29.03.1956 (moglie di Ferrara Donato, nato il 23.3.1951), residente in Marcianise (CE) alla Piazza Carità nr.8.

3) AUTOSCUOLA DENNY di FERRARO GIUSEPPE- Ubicata in Montefiascone (VT) alla via della Croce nr.24/26, avente domicilio fiscale in Caserta alla via Mascagni parco Russo s.n.c.. Ditta individuale di FERRARO Giuseppe, nato a Napoli il26.3.1975, residente a Caserta in via Mascagni parco Russo s.n.c.

4) AUTOSCUOLA EASY DRIVE S.N.C.- Ubicata in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Mario Fiore nr.2/4, con domicilio fiscale allo stesso indirizzo. Società in nome collettivo – Rappresentante: FUSCO Pasquale nato a Caserta il 22.6.1970, residente in Marcianise (CE) alla via Giudice Falcone 4, P .co del Sole.

5) AUTOSCUOLA SERENA di FERRARO DONATO – Ubicata in Cassino (FR) alla via Donizetti nr. 15, con domicilio fiscale in Piedimonte San Germano (FR), alla via Decorato nr. 79. Ditta individuale di FERRARO Donato, nato a Marcianise (CE) il23.3.1951, residente in Piedimonte San Germano (FR) alla via Decorato 79.

6) FERRARO S.R.L. (Autoscuola) – Ubicata in Cassino (FR) alla via Donizetti nr. 15 bis, avente domicilio fiscale allo stesso indirizzo. Società a responsabilità limitata – Rappresentante: FERRARO Giuseppe, nato a Napoli il26.3 .1975, residente a Caserta alla via Mascagni, parco Russo s.n.c.

7) IPPOLITO ASSUNTA (Autoscuola Ex SILVANO) – Ubicata in Capodrise (CE) alla piazza Casafusco s.n.c., avente domicilio fiscale in Marcianise (CE) alla via Nicola Gaglione nr. 26. Ditta individuale di IPPOLITO Assunta, nata a Marcianise (CE) il 10.8.1957, ivi residente in via Nicola Gaglione nr. 26 (Moglie di FERRARO Silvestro, nato a Sparanise (CE) il 15.9.1958, residente in Campo di Giove (AQ) alla via S. Rocco nr. 42, di fatto domiciliato in Marcianise (CE) alla via N. Gaglione nr. 26.



8) VIFRA SAN NICOLA di DI DIO FRANCO (Autoscuola) – Ubicata in San Nicola La Strada (CE) alla via Bronzetti nr. 1/3 angolo via Appia, avente domicilio fiscale in Marcianise (CE) alla via Saverio Merola nr. 21. Ditta individuale di DI DIO Franco, nato a Marcianise (CE) il23.12.1984, ivi residente alla via Saverio Merola nr. 21 (ha sostituito l’AUTOSCUOLA SAN FRANCESCO) attualmente sospesa con provvedimento emesso dalla Provincia di Caserta Area Tecnica Prot. n. 0035735 del4.10.2019).

9) VIFRA di DI DIO VINCENZO (Autoscuola) – Ubicata in Maddaloni (CE) alla via San Francesco d’Assisi nr. 161, avente domicilio fiscale in Recale (CE) alla via Enrico Toti nr. 24.

Contestualmente, si procedeva al sequestro delle patenti di guida conseguite dai ragazzi con modalità illecite previo accordi corruttivi tra i titolari delle autoscuole e i dipendenti della Motorizzazione.