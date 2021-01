Caserta, scoperta casa del sesso

E’ stata scoperta una casa del sesso nel pieno centro di Caserta, il tutto in via Cappuccini, l’abitazione era stata affittata ad alcune studentesse che poi invece avrebbero utilizzato l’abitazione per ricevere clienti ed adibirla a vera e propria casa di appuntamenti sessuali.

Nei giorni scorsi i carabinieri, dopo aver ricevuto una segnalazione, hanno avviato un servizio di osservazione appostandosi nei pressi dello stabile dove si diceva esercitassero due giovani ed avvenenti signorine. Hanno notato uno strano via vai di persone avendo conferma dei loro sospetti, così sono intervenuti scoprendo il giro di prostituzione e sequestrando l’appartamento.

Nel mirino delle indagini è finito anche l’uomo di anni 40 che avrebbe affittato l’appartamento alle ‘studentesse’ universitarie che poi hanno adibito l’immobile ad altro uso completamente diverso da un semplice affitto pattuito inizialmente solo per abitazione per frequentare l’università