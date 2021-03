Oggi, alle ore 14.47, si è avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 con epicentro nell’Adriatico.

In Caserta,per ora,non sono stati segnalati particolari pericoli nè alla Protezione Civile nè alla Polizia Municipale. Il Sindaco Carlo Marino è già al lavoro per verificare eventuali danni in tutta la provincia.