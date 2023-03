Caserta. Scuola dell’ infanzia Collecini, giostrine rotte e sigillate . L’appello dei genitori all’ Amministrazione Comunale.

Caserta .” Siamo stanchi di non essere ascoltati ” . Queste le dure parole che un genitore di un bambino , alunno della scuola dell’ infanzia Collecini ,ha usato nei confronti dell’ Amministrazione Comunale . Al centro della discussione le giostrine presenti all’ interno del Plesso scolastico sito in località Vaccheria da tempo ormai sigillate e non utilizzabili dai bambini perchè fuori uso.

Secondo la segnalazione arrivata alla nostra redazione sembra che più’ volte la Fiduciaria dell ‘ Istituto abbia provato, via Mail, a segnalare la problematica all’ Amministrazione Comunale senza mai ricevere alcuna risposta.

Speriamo che il nostro articolo- denuncia possa arrivare a chi preposto , ci auguriamo , anche in virtu’ dell’ arrivo della ” Bella Stagione” , che presto i bambini del Plesso possano riprendere ad usufruire regolarmente delle giostrine senza correre il rischio di farsi male cosi’ come gia’ accaduto due mesi fa quando una bambina , mentre si intratteneva , riporto’ un taglio alla mano e i genitori denunciarono immediatamente l’ accaduto.

Continueremo a seguire con attenzione l’ evolversi delle cose.