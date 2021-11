Caserta. Scuole: è caos riscaldamenti

Caserta. Le scuole sembrano non trovare pace. A scaldare gli animi questa volta è il problema riscaldamenti; A quanto pare, infatti, gli animi sembrano essere l’unica cosa calda nelle scuole.

Da stamattina stanno arrivando alla nostra redazione numerose segnalazioni che evidenziano il fatto che, nonostante la Regione, in base alla legge 10/1991 e il DPR n. 412/1993, abbia deciso che dal 15 Novembre 2021 al 31 Marzo 2022 gli istituti scolastici di Caserta debbano essere tutti riscaldati, in molte scuole i riscaldamenti non funzionano.

I genitori sono molto preoccupati al punto che una parte di essi , dovesse persistere il problema anche domani , sono decisi a sporgere denuncia sia contro la Dirigente Scolastica dell’ Istituto Vanvitelli, -plessi di Piazza Cavour e di Via Barducci, che contro L’ amministrazione Comunale.

Secondo le segnalazioni a noi pervenute, un gruppo di genitori stamattina avrebbe tentato, con scarsi risultati, di mettersi in contatto con la Preside la quale non avrebbe risposto alle telefonate.perché’ ufficialmente impegnata.