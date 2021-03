CASERTA. SCUOLE IN SICUREZZA, IL VIA AI CANTIERI IN TUTTA LA CITTÀ

CASERTA. Il via ai cantieri in otto plessi a Caserta, coinvolgendo tutte le aeree della città. Si aprono i lavori nelle aule di Via Cavour, alle elementari di San Leucio e Casola, alla Generale Pollio di Via de Lincoln a San Benedetto, scuola di Via Cilea al Parco Cerasole, all’istituto dell’infanzia di via Tifatina a Santa Barbara è quella di via Falluti a Tuoro.

Nella quale si spenderanno tre milioni di euro messi a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture con l’obbiettivo di adeguare staticamente e sismicamente gli Istituti scolastici e in alcuni casi riqualificandoli anche dal punto di vista dell’efficienza energetica.