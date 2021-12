Caserta. Sequestrati nelle proprie abitazioni per il traffico

Caserta. I cittadini sono stanchi di subire ogni giorno, soprattutto nell’orario di punta, in cui escono i ragazzi dalle scuole, ore ed ore di traffico.

Nonostante alla Caserma Garibaldi, da oggi 06/12/2021, sia ritornato il sistema di vaccino solo su prenotazione, come stabilito inizialmente, fatta, da oggi, esclusione per le prime dosi, continua a presentarsi il problema di doppie e triple file di auto, talvolta, addirittura anche di più, nelle strade adiacenti a Via Laviano.

Giungono segnalazioni dagli automobilisti di attese da mezz’ora ad alcune ore, imbottigliati nel traffico.

La situazione è diventata davvero stressante, perché oltre alla pioggia di questi giorni, in cui già normalmente aumenta il traffico, rimanere incastrati in attese interminabili non è piacevole per nessuno.

I residenti di Via Laviano lamentano addirittura di essere sequestrati in casa, non riuscendo ad uscire facilmente con l’auto dalle loro abitazioni, poiché i veicoli in strada bloccati per lungo tempo nel traffico, ne impediscono il passaggio.