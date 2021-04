CASERTA, SEQUESTRATO IL VARCO D’INGRESSO DELLA LIDL

CASERTA. I carabinieri del Capoluogo hanno preso un provvedimento di sequestro preventivo, transennando l’accesso del varco di via Sant’Augusto del Lidl.

L’attività dei militari è stata avviata su disposizione della Procura che ha avviato accertamenti in merito ad una presunta difformità urbanistica dell’ingresso al parcheggio del discount Lidl.

La questione del varco era già presente dinanzi al Tribunale Amministrativo. La società Mida3, titolare dell’Iperion, aveva sottolineato come il varco su via Sant’Augusto non potesse essere autorizzato in mancanza dell’autorizzazione della società Iperion s.p.a. che ne è proprietaria.

Il Tar aveva rigettato il ricorso sul quale, a quanto risulta, è ancora pendente appello. Al momento, dopo l’iniziativa della Procura non ci sono persone indagate per la vicenda.