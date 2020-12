CASERTA, SEQUESTRO VETTURA DOPO INSEGUIMETNO

Caserta – Un giovane si è rifiutato di fermarsi all’alt da parte di un posto di blocco tra quelle che sono le strade della città di Caserta, nella giornata di ieri, conclusosi anche con una denuncia.

Questa breve ricostruzione di quanto accaduto il giovane, alla guida della propria autovettura, ha forzato un posto di blocco della Polizia di Stato, ignorando l’alt intimato dagli agenti.

E’ la scoperta fatta dagli agenti della sezione di Caserta dei Carabinieri, Volanti della Questura di Caserta, guidati dal dirigente Luigi Ricciardi, che hanno denunciato un ragazzo ventenne, arrivato nel Capoluogo casertano, da un paese dell’hinterland, a bordo di un’auto che non avrebbe dovuto guidare perché, appunto, senza patente.

Così quando ha incrociato gli agenti che gli hanno imposto l’Alt per un controllo, ha pensato bene di scappare. Ne è nato un inseguimento che s’ è concluso all’angolo tra viale Lincoln e via Acquaviva, dove il ragazzo alla guida è stato bloccato.

Portato in Questura, gli agenti hanno scoperto che il ragazzo non aveva la patente ed era anche recidivo: per tutti questi motivi gli è stata comminata la denuncia penale, la sanzione amministrativa ed il sequestro dell’automobile

