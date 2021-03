Caserta servizi demografici : da oggi si prenota con messaggio

Da oggi è attivo il nuovo servizio di prenotazione via SMS per l’accesso dei cittadini agli Uffici del Settore Servizi Demografici di via san Gennaro (ex Caserma Sacchi).

Da lunedì 29 marzo e fino a venerdì 30 aprile, in via sperimentale, l’ingresso sarà consentito esclusivamente dopo la prenotazione con l’invio di un sms al numero 333 61 85 367, specificando l’ufficio di riferimento.

L’SMS di prenotazione, dovrà essere compilato come di seguito specificato:

PRENOTA CODICE FISCALE CODICE UFFICIO

CODICE UFFICIO DENOMINAZIONE 001 NASCITE 002 ISTRUTTORIA PUBBLICAZIONIMATRIMONIO 003 PUBBLICAZIONI MATRIMIONIO 004 CITTADINANZA 005 SEPARAZIONI 006 ISCRIZIONI ANAGRAFICHE / VARIAZIONI INDIRIZZO 007 ATTI NOTORI / AUTENTICHE 008 CERTIFICAZIONI 009 AIRE / ELETTORALE 010 GIUDICI POPOLARI / LEVA MILITARE

ESEMPIO: PRENOTA RSSMRA00A01H501C 001



Per informazioni è possibile scrivere una mail a [email protected] o chiamare al 0823 273919.