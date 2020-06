Caserta. Si conclude la III edizione di Mondo Pulito di CasertAzione

Oggi è terminata la manifestazione di “Mondo Pulito” di CasertAzione

I giovani di Casertazione ancora una volta verso le frazioni pedemontane

Si è conclusa in mattinata la manifestazione di “Mondo Pulito”, organizzata dai giovani di Casertazione, associazione di volontariato dei giovani di Casolla e paesi limitrofi. “Mondo pulito” è iniziato domenica 14 giugno ed è terminato oggi con un’attività dedicata interamente a Staturano e Santa Barbara, mentre nelle domeniche precedenti sono state le altre frazioni ad essere interessate dal calendario predisposto da CasertAzione.

CasertAzione, presieduta dal giovanissimo Francesco Guida, è una delle realtà associative più vive del territorio casertano. Infatti, organizza la “Gara podistica casollese”, quest’anno giunta alla quarta edizione e che richiama atleti – ben oltre le 600 unità – dell’intera regione Campania e che è stata tenuta fortunatamente prima dell’inizio della chiusura causata dal covid-19; partecipa a manifestazioni culturali come “San Rufo Porte Aperte”, organizzata dall’associazione Progetto San Rufo rinasce, ma quest’anno saltata proprio a causa dell’epidemia; partecipa alla “Giornata dell’ammalato”, anch’essa rinviata. Casertazione organizza, inoltre, anche una raccolta alimentare per rispondere alle tante esigenze di famiglie che, purtroppo, non hanno le risorse finanziarie per affrontare le innumerevoli spese quotidiane, fatte per la gran parte da imposte e tasse per l’erogazione di servizi. Tra le altre manifestazioni va ricordata “La Notte di San Lorenzo”, che viene allestita nella casa canonica di Piedimonte di Casolla.

Il presidente Francesco Guida si è detto ampiamente soddisfatto della manifestazione “Mondo Pulito”, perché sono state toccate zone mai toccate in precedenza. Si duole, però, che molte volte le strade e le piazze si presentano degradate perché manca un poco di buon senso, un poco di rispetto verso la collettività, verso il bene pubblico, dovendo così recuperare lattine di birra, vetro, cartoni ed altri oggetti che potrebbero pur essere deposti negli appositi contenitori e laddove questi siano inesistenti i principi della convivenza civile non autorizzano di certo a depositarli dovunque.

Proprio sulla scorta di queste considerazioni Francesco Guida ci comunica che CasertAzione nei prossimi mesi intraprenderà delle azioni di conoscenza, di formazione e di informazione per tutte le fasce anagrafiche in modo che si riesca ad innescare il concetto che tutto ciò che è pubblico è nostro e che per manutenerlo le istituzioni pubbliche impiegano tantissime risorse finanziarie, che potrebbero essere utilizzate per altri scopi.