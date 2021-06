Caserta. Si è spento uno dei piu’ antichi commercianti della città .Buon Viaggio Michele

Caserta. Michele Ambrosio , uno dei commercianti piu’ antichi della città ci ha lasciato. Michele , stava combattendo contro una malattia già da un po’ di tempo. Poi la triste notizia che ha sconvolto tutti quelli che l’ hanno conosciuto.

Michele lascia la moglie Anna e i figli Giuseppe, Luca e Massimo. A loro vanno le condoglianze dell’ intero comitato di commercianti ” Antica via San Carlo” e dalla redazione di Belvederenews. Proprio in via San Carlo Michele Ambrosio aveva svolto la sua attività di commerciante per numerosi anni , al punto che era diventato un vero e proprio punto di riferimento.

Le esequie saranno celebrate domani, 10 giugno, presso il Duomo di Caserta a partire dalle ore 11,30.