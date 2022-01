Caserta. Si rientra a scuola domani 11 gennaio

Caserta. Nonostante la dichiarazione di qualche giorno fa, in cui sosteneva che fosse necessaria una pausa scolastica, con uno slittamento della riapertura post festività natalizie, dopo la decisione del Tar di annullare l’ordinanza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo de Luca, (che prevedeva la riapertura delle scuole il 29 Gennaio, con possibilità di posticiparla in base alla situazione dei contagi in Campania), il Sindaco di Caserta, Carlo Marino, domani 11 gennaio 2022 riaprirà le scuole.

Il Primo Cittadino, non disporrà alcuna sospensione dell’attività scolastica in presenza.

Il Comune di Caserta non emetterà alcuna ordinanza neppure per confermare il rientro in classe: come da decisone del Tar, le scuole dell’infanzia, primaria e di primo grado torneranno in presenza, anche se il Sindaco non condivide tale decisione.