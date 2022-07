Caserta. Si salva per miracolo da un branco di cani randagi

Caserta. Panico oggi pomeriggio in viale Ellittico nei pressi del Rettorato. Una ragazza , D. T. , 20 anni mentre percorreva la strada per fare ritorno a casa e’ stata circondata da un branco di 4 cani randagi . IL terrore si e’ impadronito della giovane donna anche perché i cani con fare aggressivo hanno cominciato ad abbaiare verso di lei .

La situazione si e’ sbloccata solo grazie all’ intervento degli automobilisti i quali preso atto della grave situazione in corso hanno iniziato a suonare , tutto insieme , i clacson delle proprie autovetture .

Il branco , dinanzi a ciò ‘ , si e’ lentamente allontanato e la ragazza ha potuto finalmente far rientro a casa .

Il problema , comunque resta : un branco di 4 violenti cani randagi si aggira per la citta’ e potrebbe , prima o poi , mietere vittime incolpevoli . Non dimentichiamo , poi , che viale Ellittico e’ adiacente alla Reggia di Caserta , frequentata in questo periodo da numerosi turisti , senza parlare del Parco Maria Carolina, location di molti eventi , della sede dell’ Università’ e della Stazione Ferroviaria e dei Pulman .

Il problema della sicurezza , dunque, permane a Caserta ed ogni volta sembra ripresentarsi in maniera più eclatante di prima . Ci chiediamo : in quale parte della città’ e’ adesso il a rancò dei 4 cani randagi che oggi pomeriggio ha aggredito D.T.. ?