Caserta Solidale ” striglia” Carlo Marino:” In questa città zero spazi per le attività sociali”

Caserta. I volontari della rete ” Caserta Solidale” chiedono al Comune di Caserta una sede per continuare ad assistere i cittadini casertani durante questo periodo di emergenza dovuto al Covid -19.

La rete Caserta Solidale è stata costituita fin dai primi giorni di Marzo 2020 ed è composta da ben 100 volontari . L’idea è stata lanciata , in seguito al divulgarsi della Pandemia Coronavirus ,dall‘ ex Canapificio, dal Laboratorio Millepiani e subito dopo hanno aderito altre associazioni tra le quali Nero e Non Solo, Lipu,Spazio Donna,Arci e Caritas.

In tutti questi giorni di emergenza il gruppo di ” Caserta Solidale” ha prestato assistenza a numerosi cittadini : circa 200 per la compilazione del modulo richiesta buoni pasti, 250 per richieste di altri sussidi previsti dallo Stato, oltre ad aver consegnato a domicilio 450 pacchi spesa e Farmaci vari alle famiglie che si sono trovate improvvisamente in una grave indigenza economica.

I ragazzi di ” Caserta Solidale” avevano comunicato all’ Amministrazione che, in questo periodo ,per organizzare al meglio tutte le attività di volontariato avrebbero usufruito di una stanza , peraltro già concessa loro dal comune per altre attività associazionistiche,presso lo stabile comunale dell’ ex Caserma Sacchi e che, proprio in quel locale, avrebbero supportato anche le persone con disabilità a compilare la domanda per ottenere il bonus previsto dal Comune di Caserta. In pratica un vero e proprio sportello al servizio del cittadino in piena Pandemia.

La giornata di lunedi’ 11 maggio pero’ è iniziata con una sgradita sorpresa per i volontari . La stanza da loro individuata per sbrigare le pratiche era stata svuotata da ogni cosa. I ragazzi del gruppo solidale, praticamente sfrattati, non si sono persi d’ animo ed hanno accolto tutte quelle persone che si erano recate presso la sede comunale di Falciano ,per fare richiesta del bonus-disabilità, per strada, sui marciapiedi e in ogni spazio utile che si trovava nelle vicinanze . Il tutto nel pieno rispetto delle restrizioni dettate dal Governo Centrale e dalla Regione Campania.

” Con rammarico – ha dichiarato qualche volontario della rete solidale- abbiamo costatato che gli spazi sociali in questa città si vanno riducendo sempre piu’ , basta pensare alla chiusura dell’ Ex Canapificio, del Laboratorio Sociale Millepiani e della sede NeroenonSolo . Il Sindaco Carlo Marino non ha dato neanche una sede a ” Caserta Welfare” che è stata una iniziativa del Comune stesso ,anch’essa supportata da noi . Siamo davvero sconcertati – concludono- ed esortiamo da subito il Sindaco ad utilizzare gli spazi comunali abbandonati ,per attività sociali e di volontariato a sostegno dei piu’ deboli.