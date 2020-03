Caserta solidale. Un’iniziativa che viene dal cuore.

Durante il periodo di quarantena causato dall’emergenza Coronavirus, in città, un ampio gruppo di associazioni e parrocchie tra cui villa Giaquinto, Città viva, Canapificio e Millepiani si stanno rimboccando le maniche per sostenere coloro che hanno maggiore bisogno di aiuto come anziani o persone che vivono in posti più limitrofi dal centro ed in generale per dare una mano a chi ne abbia la necessità. Il servizio é disponibile dal lunedì al sabato con esclusione della domenica, é gratuito, e rispetta tutte le norme di prevenzione necessarie per evitare il contagio.

Un grazie ancora va rivolto a chi ci tiene e sostiene la nostra città da sempre in modo attivo! Grazie ragazzi!

#CasertaSolidale