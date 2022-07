Caserta.:“ spazio ai giovani” slogan smentito dai fatti

Caserta. “ Spazio ai giovani” , e’ questo lo slogan che quasi tutti i partiti usano in campagna elettorale . Uno slogan smentito dai fatti, spesso dopo il voto i giovani candidati , sistematicamente non eletti , vengono messi da parte e sempre più spesso non trovano alcun contenitore politico dove poter continuare il loro impegno sul territorio.

In realtà’,quello che manca e’ la vita di Partito , insomma le “ antiche sezioni” dove anni addietro ci si recava per discutere dei problemi della città’cercando di trovare soluzioni.

E’ triste vedere giovani politici ,candidati alle ultime elezioni amministrative,“ girare” in cerca di un Partito e magari di un riferimento tramite il quale poter esprimere la propria progettualità’ a favore del bene comune.

Che fine hanno fatto tutti quei giovani casertani che tanto si sono impegnati nel corso dell’ ultima campagna elettorale?. Ci viene in mente lo splendido risultato ottenuto da Filippo Maturi, vanificato poi dalla rottura con la Lega. E Tommaso Lella? Il giovane di Ercole , dopo aver creduto in Forza Italia, ha voltato pagina e si e’ tesserato con Fratelli D’Italia dove spera di continuare il suo egregio lavoro al servizio della citta’.

Lo stesso Gianmichele Castiello , rimasto fedele a Fratelli D’Italia ma del quale si sente parlare sempre poco rispetto alla sua vistosa campagna elettorale .

Potremmo parlare dei pochi giovani eletti , in molti casi figli di un sistema che li ha risucchiati a tal punto che sembrano più “ vecchi” di chi della politica ne ha fatto un mestiere e dalla “poltrona”non ha voglia di alzarsi .

“ spazio ai giovani “ resta uno slogan smentito dai fatti , urge un rinnovamento all’ interno dei partiti ma soprattutto serve ridisegnare il perimetro di un’ etica politica basata sulla valorizzazione della persona umana , e quindi della valorizzazione di tutti coloro che profondono impegno nella Res pubblica .

Se la Politica rimane arrivismo , mancanza di libertà’ , assenza di ideologie, non solo per i giovani non ci sarà’ più’ spazio , ma cesserà’ , di colpo , anche la democrazia .