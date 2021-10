Caserta, speciale ballottaggio affluenza intorno al 35%

Si va verso la fine del ballottaggio elettorale a Caserta, il capoluogo di terra di lavoro, che vede frapposti l’avv.to Carlo Marino e l’altro avv.to già consigliere Regionale, Gianpiero Zinzi.

Pubblicità elettorale

Per quanto concerne le stime e l’affluenza elettorale non altissima che si attesta intorno al 35%.

Sino a domenica sera, nella giornata di ieri sino alle ore 23 di domenica appunto la percentuale dei votanti o aventi diritto al voto si attestava intorno al 33,19% rispetto al 48,92%. Ad ogni modo per quanto concerne i votanti si può dire che è un risultato in linea con quella che è stata l’affluenza della scorsa tornata elettorale che si è svolta cinque anni fa, quando, complessivamente, si recò alle urne il 36% circa degli aventi diritto. Un dato che probabilmente sarà superato. Seguiranno aggiornamenti per quanto riguarda lo spoglio a seguito della chiusura dei seggi elettorali che avverrà alle ore 3 del pomeriggio (o ore 15 00) per quanto riguarda Caserta, ma anche altri comuni nel quale si sta tenendo il ballottaggio.

Seguiranno altri aggiornamenti dopo la chiusura dei seggi elettorali