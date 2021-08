Caserta, speciale elezioni, un candidato sindaco desiste e si ritira

E di qualche ora fa la notizia dell’abbandono da parte della campagna elettorale di uno dei candidati a sindaco della città di Caserta.

Si tratta di Lupo Giacomo Pulcino il quale desiste dai suoi propositi e in un breve comunicato con poche righe annuncia appunto il suo abbandono alla prossima tornata elettorale per quel che concerne le prossime elezioni ecco una parte del comunicato del candidato sindaco “Per motivi personali e familiari sono costretto a ritirare la mia candidatura a sindaco della città di Caserta”, questo quanto dichiarato dallo stesso Giacomo Pulcino.

Rimangono pertanto in piedi le candidature a sindaco da parte di Gianpiero Zinzi, Carlo Marino, Pio Del Gaudio. Ciro Guerriero , Romolo Vignola e Raffaele Giovine, discorso a parte invece per le varie liste civiche e per i coloro che aspirano alla carica di consigliere comunale.