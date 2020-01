Caserta. Spettatori furibondi: cinema freddo e sporco

Spettatori furibondi ed arrabbiati dopo essere stati in un cinema della zona. Riportiamo letteralmente le lamentele e la segnalazione giuntaci:” Ieri sera per passare una serata diversa mi sono recato al cinema con mia moglie e degli amici. Siamo stati accolti da una sala gelida con poltroncine luride. I bagni erano in uno stato pietoso. Neanche la visione del film era qualitativamente decorso. Un audio pessimo ed immagini sfocate!” Queste le parole amareggiate del nostro lettore che, uscito dalla sala per fare le opportune rimostranze, non ha trovato nessuno a cui rivolgersi. Tra i due tempi previsti del film neanche pochi minuti di pausa ( lo spettacolo era quello in orario pomeridiano). Precedentemente erano già giunte segnalazioni per queste mancanze che riteniamo doveroso far presente auspicando in una gestione più coscienziosa e scrupolosa delle sale cinematografiche, considerando che, appunto, non si tratta più di un caso isolato.