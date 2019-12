Caserta. Stamane presidio della Cooperativa Sociale Lavoro per la Salute

Questa mattina, alle ore 10.00, a Caserta, in piazza Vanvitelli antistante la Prefettura presidio dei lavoratori che sono stati ricevuti ma nessuna soluzione concreta ed immediata è stata prospettata.

Riceviamo e pubblichiamo il loro comunicato:

“I Lavoratori non possono pagare eventuali colpe di altri, la nostra Lotta non si ferma…

Come lavoratrici e lavoratori della Cooperativa Sociale Lavoro per la Salute scendiamo in piazza per essere ascoltati!

Dal mese di ottobre non percepiamo più lo stipendio e, dopo una lunga fase di incertezze e vane trattative, la cooperativa – dopo che i vertici erano stati colpiti da una pesante inchiesta – si avvia ad essere messa in liquidazione senza nessuna garanzia per il personale, oggi appeso ad un futuro incerto!

Impegnata nel settore dell’accoglienza ai richiedenti asilo e della sanità, Lavoro per la Salute era una grande realta che, nel giro di un mese, è crollata lasciando senza nessuna prospettiva più di venti persone, nel disinteresse generale.

Ci ritrovano oggi ad essere scaricati come attrezzi inservibili, con le istituzioni che fingono di non sapere, nonostante fino a ieri avessimo svolto, con impegno e onestà, un servizio pubblico essenziale che deve comunque continuare ad essere erogato.

Per queste ragioni scendiamo in presidio, venerdi 20 dicembre dalle ore 10:00, a Casera in piazza Vanvitelli.

Faremo sentire forte la nostra voce, non accetteremo di dover scomparire come fantasmi!

Rifiutiamo di dover pagare noi il prezzo di errori e malagestione di altri, pretendiamo risposte e senso di responsabilità da parte delle istituzioni, le stesse per cui abbiamo lavorato e che oggi si mostrano sorde.”

Operatrici e Operatori Sociali USB – Lavoro per la Salute