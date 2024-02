Caserta, Stener S.R.L. porta la mobilità elettrica

Caserta, 12.02.2024 – Stener S.R.L., con la sua divisione interna MeCharge, è entusiasta di annunciare una importantissima collaborazione con il Comune di Caserta finalizzata a promuovere la mobilità sostenibile nel cuore della città. Grazie ad un protocollo di intesa stipulato tra Stener S.R.L. e la squadra di Governo della Città di Caserta, è stato ufficialmente dato il via al progetto volto all’installazione di venti nuove colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici in tutto il territorio cittadino, senza alcun onere finanziario per l’Ente.

Innovazione sostenibile per una mobilità del futuro

Le colonnine di ricarica, caratterizzate dalla più avanzata tecnologia informatica per il controllo e la gestione remota, rappresentano un passo significativo verso una mobilità urbana evoluta e sostenibile. La divisione MECHARGE di Stener S.R.L. è impegnata a fornire soluzioni all’avanguardia che rispondano alle attuali e future esigenze di una comunità sempre più orientata alla mobilità elettrica.

Colonnine di ricarica e App MeCharge: i vantaggi per gli utenti

A Caserta saranno installate colonnine con doppia presa sia Quick che Fast, di cui alcune da 22KW ed altre da 60KW, controllate e gestite da remoto tramite piattaforma Ocpp. Un’applicazione web consentirà inoltre di gestire, monitorare e geolocalizzare i punti di ricarica. Gli ulteriori vantaggi dell’App: esplorare la mappa; avviare la ricarica e monitorarne lo stato; pagamento rapido in un click in tutta sicurezza; caricare l’auto con quasi tutte le colonnine presenti sul territorio indipendentemente dal gestore.

Previste anche 5 e-bike per la Polizia Municipale

Oltre alle colonnine di ricarica, Stener S.R.L. metterà a disposizione del Comune di Caserta cinque biciclette elettriche (e-bike). Queste innovazioni saranno destinate al Corpo della Polizia Municipale, potenziando così le attività di sorveglianza e controllo del territorio con mezzi a emissioni zero.

Distribuzione strategica delle colonnine di ricarica

Sarà l’Amministrazione Comunale di Caserta a determinare la posizione delle colonnine di ricarica, garantendo una distribuzione uniforme in tutti i quartieri della città al fine di favorire l’accessibilità e l’utilizzo diffuso dei punti di ricarica, promuovendo la transizione verso una mobilità più sostenibile.

Stener S.R.L. esprime la sua gratitudine al Comune di Caserta per la collaborazione e guarda al futuro con l’entusiasmo di contribuire attivamente a una città più verde e all’avanguardia dal punto di vista tecnologico.(comunicato)