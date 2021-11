Caserta. Diverse strade al buio. La pubblica illuminazione non è funzionante, infatti, in alcune strade della città. Diverse segnalazioni sono giunte da Via Petrarca, Centurano, dove da oltre due ore regna il buio ed il ripristino sembrerebbe previsto per le 23, e da Viale Medaglie d’oro, nelle immediate vicinanze del Centro Storico.

Non ci meravigliamo che i cittadini siano ormai stufi della mancata manutenzione essenziale che un “Capoluogo” di Provincia dovrebbe garantire.