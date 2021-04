CASERTA. Situazione di degrado in cui vi si trovano i marciapiedi pieni di buche, dislivelli tra le mattonelle e sporgenze pericolose.

Si registrano numerose cadute di pedoni che passeggiano di tutte le età e continuano i ricorsi contro l’Ente di Piazza Vanvitelli che sembra tacere sulla questione.

Le strade in questione sono: Corso Trieste, via Giovanni Patturelli , Via Alcide de Gasperi , via Don Bosco , Via Sandro Botticelli.