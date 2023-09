Caserta. Strade dissestate. Pasquale Napoletano F.D.I : “Aspettando il morto”

Sciatteria quotidiana, una strafottenza che supera ogni possibile timore di incidenti più gravi di quelli che ogni giorno accadono nelle strade della città e che costringono i cittadini casertani a pagare i danni a ruote e ammortizzatori. Questo sindaco, questi assessori, questi dirigenti sono ogni giorno da noi indicati alla città come i responsabili di un degrado generalizzato cui non si mette mano, ma ormai i casertani accomunano tutti gli amministratori, anche i consiglieri dell’opposizione, ad un giudizio negativo.

Denuncio pubblicamente, per l’ennesima volta, questi fatti chiedendo esplicitamente l’intervento del prefetto e delle forze di polizia deputate al controllo della sicurezza stradale: in città sono decine e decine, da mesi, le buche di ogni forma e profondità che sono un oggettivo pericolo per automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni. Alla pari di centinaia di tombini sprofondati o sopraelevati rispetto alla sede stradale, un’abitudine ormai divenuta endemica in ogni parte della città, un pericolo analogo gravissimo, specie nelle ore serali.

Qualora non dovessero esserci immediati interventi, provvederò personalmente a prendere analitica nota di ogni situazione di questo tipo per farne oggetto di una denuncia penale.