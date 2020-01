Caserta. Successo per la IV edizione della Casollese

PODISMO: Ela Stabile la prima donna

Casollese chiusa la IV edizione

Trionfa Di Puoti con largo vantaggio

La Casollese, gara podistica di Km10 giunta alla quarta edizione ha visto la partecipazione di oltre 500 atleti di tutte le categorie di cui 66 donne. La manifestazione registra il successo in assoluto dell’ ’Atleta tesserato per il Team “Tifata Runners Caserta” Francesco Di Puoti che chiude la prova in 31’47” davanti al magrebino Mohamed Lamghali 33’06” “I Gladiatori di Capua Antica” e Francesco Feola 33’09” “Felix Running” Per le donne vittoria di Ela Stabile “Napoli Run” la SF 40 ha chiuso la sua corsa in 83° posizione in 40’42”, a seguire katiuscia Capua dell’Atletica San Nicola i 42’00” e Annalisa Guida “Road Runners Maddaloni” con 42’27”. L’’ appuntamento di sport è stato organizzato dall’Associazione Caserta Azione, Cronometraggio e tempi a cura di CronometroGare.