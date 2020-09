Caserta. Svolta Variante dopo le polemiche: i lavori saranno eseguiti di notte

CASERTA- Dopo le ultime polemiche circa i problemi di viabilità riscontrati a causa dei lavori di rifacimento dell’asfalto della variante, l’Anas corre ai ripari: “Al fine di contenere i disagi alla circolazione in orario diurno, oltre alle limitazioni già in corso nella galleria “Parco Della Reggia” come annunciato lo scorso 25 agosto, anche i previsti lavori di ripavimentazione proseguiranno in orario notturno, con chiusura del tratto compreso tra lo svincolo di Maddaloni (km 0,000) e lo svincolo di San Clemente (km 4,800 circa), ivi compreso quella totale dello svincolo intermedio di Zona Industriale – San Nicola la Strada”, si legge in una nota.

La Variante, quindi, chiuderà a partire da questa sera fino a venerdì 11 settembre nella fascia oraria compresa tra le 21:30 e le 7:00 del giorno successivo, esclusi giorni festivi e prefestivi.

Il traffico veicolare sarà deviato sulla viabilità locale adiacente, in corrispondenza degli svincoli di Maddaloni e di San Clemente.