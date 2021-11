Caserta. Termosifoni spenti nelle scuole. La risposta del comune “Manca il gasolio”

Caserta. Il problema sollevato ieri, 29/11/2021, del mancato riscaldamento in gran parte dei plessi scolastici della città, sembra non aver trovato ancora una soluzione.

Secondo quanto riportato dalla testimonianza di alcune mamme dell’ I.C “Da Vinci – Lorenzini”, in Viale Cappiello a Caserta, la Preside starebbe tempestando di PEC e telefonate il comune di Caserta per tentare di ovviare al problema e avrebbe ricevuto risposta da un funzionario, il quale le avrebbe spiegato che manca il gasolio e, essendo sprovvisti dei fondi per poterlo acquistare, la caldaia non può essere messa in funzione.

Resta rabbia e sgomento tra le mamme, perché tali richieste, da parte dell’amministrazione comunale, per revisionare caldaie e rifornirle di gasolio, avrebbero dovuto essere inoltrate qualche mese fa e, intanto, i bambini della scuola dell’infanzia e delle elementari, rimangono al freddo, costretti a stare in aula con i giubbini e, nei plessi a tempo pieno, a mangiare in mensa in tali condizioni.