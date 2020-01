Caserta – Terzo Open Day al Liceo – Tecnico “Terra di Lavoro”

CASERTA – Dopo la Lectio Magistralis del Direttore editoriale de “Il Riformista” Marco Demarco per “L’Ora della buona comunicazione ”, al Liceo – Tecnico “Terra di Lavoro” di Caserta, c’è grande attesa per il terzo Open Day che si terrà domenica 26 gennaio 2020, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 nella sede di via Ceccano.

Dopo la grande affluenza, dove tantissime famiglie hanno partecipato agli Open Day del 15 dicembre e di domenica 19 gennaio, la preside Emilia Nocerino con lo staff dell’orientamento con hostess e steward dell’indirizzo turistico sono pronti per accogliere gli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado e le loro famiglie che potranno visitare le accoglienti aule dotate di lavagne interattive multimediali, i modernissimi laboratori attrezzati per ogni disciplina, in modo particolare per l’indirizzo sistemi informativi aziendali, la storica biblioteca con gli oltre undicimilacinquecento volumi, l’accogliente teatro completamente rinnovato, che ospita i concerti degli allievi del liceo musicale, il Caffè Letterario, l’attrezzata palestra con annesso campo polivalente (unico in erba sintetica presente in un ambiente scolastico).

I primi appuntamenti – spiega una soddisfatta Preside Emilia Nocerino – hanno fatto registrare un positivo riscontro con alunni e genitori che, hanno consentito loro di poter osservare dal vivo il piano dell’offerta formativa dello storico Istituto, infatti tra lezioni simulate ed esperienze di laboratorio, i numerosissimi ospiti hanno potuto erudirsi su tutti i corsi che funzioneranno nel prossimo anno scolastico.



Qualsiasi indirizzo – sottolinea la Preside Nocerino – consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie e molteplici sono gli sbocchi nel mondo del lavoro e lo slogan coniato dagli studenti dell’indirizzo grafica e comunicazione, “All you need is here” (Tutto ciò che serve è qui), è la perfetta sintesi. Il Liceo – Tecnico Terra di Lavoro, per il prossimo anno scolastico offre diverse proposte formative, ovvero: Amministrazione Finanza e Marketing, Indirizzo Sportivo, Grafica e Comunicazione, Indirizzo Turistico, Sistemi Informativi Aziendali e Liceo Musicale e Corsi Serali, infatti il Liceo – Tecnico vanta un’offerta formativa moderna e di elevate qualità, capace di preparare agli studi universitari o favorire l’immediato inserimento nel mondo del lavoro.



Programmatore, calciatore, dirigente, grafico, musicista, operatore turistico: non importa quale sia il lavoro dei propri sogni, l’importante è scegliere la scuola che aiuti a trasformare i sogni in realtà. La scelta della nostra scuola – evidenzia la prof.ssa Brunella Arena – permetterà ai futuri studenti partecipando ai vari stage, come quelli già svolti in diverse Nazioni europee, di realizzare i propri sogni.