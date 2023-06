Caserta. Topi , polvere e immondizia per un palazzo abbattuto e lasciato a se stesso

Caserta’ “ non né possiamo più” e’ questo il grido di allarme che hanno lanciato i residenti di via Via Angelo Scalzone n 2 -San Benedetto che da circa 2 anni sono costretti a vivere in una situazione di degrado totale dovuta ai resti di un palazzo, prima abbattuto e poi lasciato a se stesso.

” Da quando hanno demolito , per una questione di sicurezza il palazzo in questione, sono passati due anni – ha raccontato alla nostra redazione una residente della zona – e niente piu ‘ è’ stato fatto . Non voglio entrare nel merito – ha continuato – ma chiedere a chi preposto un intervento di manutenzione e di pulizia credo che sia fra i più’ basilari diritti di un cittadino e dovere dell’ Amministrazione Comunale “.

Noi come sempre speriamo che il nostro articolo – denuncia possa essere preso in considerazione e chi di competenza ripristinare , al più’ presto, una situazione di vivibilità’ civile per i residenti di via Via Angelo Scalzone n 2 S benedetto.