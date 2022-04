Caserta. Torna il torneo di “calcetto popolare” .Start il 30 maggio

Caserta. La macchina organizzatrice si è già messa in moto per preparare la II Edizione del torneo di “calcetto popolare”. Le gare si disputeranno , come l’ anno scorso , sul campo del Rione Vanvitelli.

Il campionato inizierà il 30 maggio e , come promesso dagli organizzatori, sarà ancora piu’ ricco di sorprese di quello passato.” l’obbiettivo è quello di divertirsi e far divertire- ha dichiarato Mauro – uno degli organizzatori il profumo della brace, un panino in compagnia con amici di vecchia data, l’occasione giusta per rincontrarsi per non perdersi”.

Le iscrizioni sono aperte e si chiuderanno mercoledi 25 maggio . Le partite si svolgeranno nei seguenti orari :dalle 20,30 fino alle 23,30 . Gli orari potrebbero variare a secondo le circostanze. Inoltre per le squadre che arriveranno da fuori provincia è previsto un bonus per le spese di carburante naturalmente a carico dello staff organizzativo.

Questi i premi previsti

1 CLASSIFICATO EURO 2.500 PIU’ TROFEO

2 CLASSIFICATO EURO 500 PIU’ CENA PIU’TROFEO

Sono previsti Premi anche per la squadra simpatia

Il miglior portiere

Il miglior giocatore

Il capocannoniere

E tanti premi ancora.

Nella serata conclusiva è prevista una mega festa con almeno due ospiti di eccezione, buffet offerto dallo staff con rustici e cornetti e un meraviglioso spettacolo di fuochi pirotecnici.

L’ intero torneo sarà seguito dalla testata Belvederenews.