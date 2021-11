Caserta. Tragedia sfiorata in Via Caduti sul Lavoro.Angelica ,8 anni ,inciampa in una buca e finisce all’ Ospedale

Caserta. Si è sfiorato il peggio, nel pomeriggio di ieri venerdi 11 novembre, in via Caduti sul Lavoro . Angelica ,una bambina di 8 anni ,mentre si apprestava a salire in auto della mamma per andare in palestra ( ginnastica ritmica)è inciampata in una buca ed è sbattuta al suolo con la faccia.

A quel punto la mamma è scesa dalla macchina e dopo aver il viso sanguinante della piccola si è apprestata per portarla al Pronto Soccorso dell’ Ospedale S.Anna e S.Sebastiano di Caserta. Dopo la paura e i primi soccorsi il medico ha cercato di tranquillizzare i genitori e familiari della bimba e ha rimandato la stessa ad un’ulteriore visita fra 10 giorni.