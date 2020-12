Caserta, tratto in salvo un cucciolo di cane che vagava sulla Provinciale

Caserta – Nella mattinata odierna, nonostante il forte temporale che stava interessando la città, si è riusciti a rintracciare e portare in salvo tra veicoli e mezzi pesanti un cane da caccia, di taglia media, mentre si aggirava, smarrito o abbandonato, lungo la Provinciale 336 in direzione Caiazzo.

Merito di alcune segnalazioni e del successivo intervento di due agenti della squadra Volante di Caserta, che lo hanno fatto avvicinare e salire a bordo della loro auto dopo averlo assicurato con una corda.

Sul posto, nella frazione di San Leucio, è poi giunto il veterinario dell’Asl, il dott. Ruggiero, che ha provveduto a portarlo con sé in clinica. Se dovesse essere appurato che non ha il microchip; in assenza di un proprietario, è stata già espressa dai poliziotti la volontà di adottarlo.