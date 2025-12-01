Caserta trionfa al Contest de “Il Mattino” con Giuseppe Bernardo della Pizzeria Sunrise

La terza edizione del Contest Giovane Pizzaiolo organizzato da Il Mattino alla Mostra d’Oltremare di Napoli ha confermato ancora una volta quanto la pizza sia un linguaggio universale capace di raccontare storie di passione, sacrificio e talento.

L’evento, che ha raccolto decine di candidature da tutta Italia, ha portato sul palco dieci giovani pizzaioli selezionati per la loro capacità di coniugare tradizione e innovazione, mettendo in gioco non solo la tecnica ma anche la creatività e la visione personale.

In questo contesto, la presenza di Giuseppe Bernardo assume un significato particolare.

Giovane pizzaiolo casertano, dipendente della Pizzeria Sunrise, Bernardo rappresenta una realtà che, grazie alla passione dei titolari, è diventata in pochi anni un’emblema nel settore, attestandosi a pieno titolo tra i locali di riferimento per gustare la pizza casertana, che ha una sua connotazione specifica, diversa da quella napoletana.

Sunrise ha saputo distinguersi in un panorama competitivo come quello casertano, dove la pizza è già rappresentata da maestri di grande esperienza e notorietà, puntando su un equilibrio difficile da mantenere: qualità delle materie prime, prezzi accessibili e un servizio attento, uniti a una creatività che non smette di evolversi. La scelta della proprietà di investire su un giovane come Bernardo è la dimostrazione concreta di come la fiducia nei dipendenti possa trasformarsi in valore aggiunto. Non tutti i concorrenti del contest sono titolari di locali, e proprio per questo l’iniziativa acquista un significato ancora più profondo: dare spazio e visibilità a chi lavora quotidianamente dietro il banco, imparando e crescendo sotto la guida di chi ha creduto in loro. È un messaggio di gratificazione che va anche ai titolari, capaci di riconoscere il talento e di offrirgli un palcoscenico. Il contest stesso è pensato per esaltare questa doppia anima. Ogni pizzaiolo è chiamato a presentare una pizza tradizionale e una di propria creazione, mettendo in evidenza la capacità di rispettare le radici della pizza napoletana e al tempo stesso di interpretarla in chiave moderna. La giuria, composta da maestri come Enzo Coccia e Gaetano Genovesi insieme a Jessica De Vivo, pizzaiola dell’anno, ha il compito di valutare non solo la bontà delle pizze, ma anche la passione e la visione che ciascun giovane porta con sé. La partecipazione di Giuseppe Bernardo e della Pizzeria Sunrise è dunque un segnale forte. In un territorio come Caserta, dove la concorrenza è alta e la tradizione è radicata, riuscire a emergere significa avere coraggio, determinazione e una squadra alle spalle che crede nel futuro. Sunrise e Bernardo dimostrano che la nuova generazione può trovare il proprio spazio, portando freschezza e passione in un mestiere che continua a evolversi e che oggi, grazie a iniziative come il Contest de “Il Mattino”, trova nuove occasioni per raccontarsi e farsi conoscere.

Con orgoglio Caserta, grazie a Giuseppe Bernardo e al gruppo Sunrise, oggi vanta questo primato nel settore dell’arte bianca. Vincere questo prestigioso contest aggiunge lustro al capoluogo, alla sua tradizione in questo ambito, premiando un percorso di ricerca e di sperimentazione che continua ad essere premiato per qualità e alta professionalità, riconosciuta ormai in modo indiscusso a livello internazionale.