Caserta. Troppo calcare dai rubinetti. Roberto Peluso chiede controlli immediati

Caserta.”Dopo numerose segnalazioni giunte dalla cittadinanza, ho inviato una pec alla Regione Campania, ad Acqua Campania Spa ed all’ente idrico campano per chiedere che vengano effettuati controlli con analisi delle acque correnti per verificare il motivo del peggioramento della qualità dell’acqua”.

Con queste parole il consigliere comunale di Italia Viva Roberto Peluso spiega L’ iniziativa da lui stessa intrapresa per mettere la parola fine a quello che sta diventando un veto problema per i casertani.

“Mi ero già occupato – continua Peluso-della vicenda ( l’acqua risulta piena di calcare e a tratti imbevibile ) contattando Italgas, la quale mi aveva fornito i dati dei controlli fatti dall’azienda rimandando però la responsabilità all’Ente Regione, rassicurandomi sulla potabilità della stessa.

Ho preso quindi in carico queste ulteriori segnalazioni, su problemi che creano danni alla cittadinanza non solo in termini di vivibilità, ma anche di costo della vita, in un periodo già difficile.

Vi terrò aggiornati.”