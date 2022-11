Caserta. Tutto pronto per ” Agire nella città che cambia” – Primo Congresso di Caserta Decide. 

Caserta. E’ ormai tutto pronto per il I Congresso di Caserta Decide . ll movimento politico, partito dal basso , continua a raccogliere consensi in città grazie al lavoro costante di un folto gruppo di comuni cittadini e alla finalizzazione dell’ unico consigliere comunale di rappresentanza Raffaele Giovine il quale in un anno si è reso protagonista del 35% degli atti presentati dall’ intera Assise Comunale.

Il Congresso si terrà in Via Roma n.19 presso l’ Hotel Europa e si dividerà in due giornate . La prima avrà inizio Sabato 26 novembre alle ore 17 con ” Dentro e Fuori il consiglio comunale” , un momento in cui verranno raccontate , direttamente e indirettamente dai cittadini coinvolti , le battaglie che Caserta Decide ha organizzato o supportato .

L’evento è diviso in tre momenti tematici :il primo è “inventare in prossimità” in cui interverranno in welfare Diana Errico sulle politiche di genere ; Ibrahima Quattara sulla vicenda del Sindacato ispettivo nelle case di accoglienza SAI ;Angela Carlomagno sulla nomina scrutatori e scrutatrici tramite graduatoria ISEE; Gloria Martignetti sulla questione dei Referendum cittadini ; Gian Pietro sulla questione dell’ affidamento del Palavignola . Modera Antonio Musella , giornalista di Fanpage.it

Successivamente sarà il turno di ” Abitare i Margini” in cui interverranno sul lavoro fatto nelle periferie della città : Domenico Varone per San Clemente ;Pina Di Giacomo sul Quartiere Acquaviva;Assunta Di Rauso per Parco degli Aranci : modera Nadia Verdile ,giornalista del Mattino.

Alla fine delle due fasi , alle ore 18,30 circa, è previsto un intermezzo teatrale a cura della ” Fabbrica Wojtyla.

Sabato 26 novembre termineranno i lavori con ” Salviamo il Pianeta” ,terzo panel, in cui interverranno sulle questioni ambientali : Francesco Apperti sulle piste ciclabili e la mobilità; Enza Sesio sull’ acqua pubblica; Stefania Caiazzo sul Macrico ; modera Daniela Volpecina , giornalista del Mattino.

Finita la discussione , tutti quelli interessati a farlo , potranno spostarsi da Galileo- Circolo Arci sito in Via San Carlo n 128 , con un djset aperto a tutte e tutti di DJZero , a partire dalle 21,30 if can’t dance it is not my revolution .

Il Congresso riprenderà domenica 27 novembre alle ore 9 con l’ assemblea plenaria, per una discussione aperta , con l’ approvazione del documento politico e l’ elezione delle cariche statuarie .

La partecipazione è aperta a tutti