Caserta. Tutto pronto per gli eventi prenatalizi in Via San Carlo

Caserta. Come annunciato nei giorni scorsi, dopo le disposizioni del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, i negozianti di Via San Carlo hanno apportato degli adeguamenti ai festeggiamenti precedentemente organizzati, per poter regalare ugualmente, sempre in regola ed in sicurezza, la magia del Natale a grandi e piccini.

E allora che la festa abbia inizio!

Si comincia oggi, 18 dicembre, dalle 18 alle 20, con la presenza di animatori, personaggi dei minions e Babbo Natale con elfo e l’atmosfera natalizia sarà replicata domani, 19 dicembre, con gli stessi personaggi.

Lunedì, 20 dicembre, la festa continuerà con gli animatori che regaleranno tanti palloncini a tutti i bimbi.

Martedì 21 dicembre gli animatori, Babbo Natale e Topolino distribuiranno ai bambini caramelle e palloncini per regalare sorrisi sempre più grandi.

Mercoledì 22 dicembre, ormai prossimi alla Vigilia di Natale, Babbo Natale, assistito dal suo elfo, siederà sul trono per ricevere le letterine di tutti i bimbi.

È necessario regalare spensieratezza e apparenza di normalità ai più piccini, che già stanno vivendo un triste periodo storico, per non vedere mai spenti i sorrisi sui loro volti.

Grazie al Comitato “Antica Via San Carlo”, sarà possibile, in sicurezza e nel rispetto dei decreti, respirare la magia del Natale per la strada del Centro Storico