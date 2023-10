Caserta. Tutto pronto per il nuovo stadio. Giovedì la firma del contratto

Caserta. La lunga attesa sembra essere terminata, Giovedì 19 ottobre 2023 , verrà firmato il contratto per la costruzione del nuovo stadio della Città di Caserta. In queste ore L’ Amministrazione Comunale e la società- Casertana Calcio stanno compiendo gli ultimi adempimenti necessari prima della sottoscrizione.

“Abbiamo lavorato in stretta sinergia con la Casertana per quella che è un’opera straordinaria. C’è la data tanto attesa e sarà un giorno di festa. Non posso trattenere la mia felicità perché da sindaco, da casertano e da tifoso la firma avverrà (credetemi, non era voluto) in una data che mi sta particolarmente a cuore, il mio compleanno. Forza Caserta, forza Falchetti. Pronti alla firma per una Caserta in continua evoluzione”.