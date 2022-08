Caserta ultim’ ora : Cede il basolato , camion resta incastrato

Caserta. Un camion e’ rimasto incastrato in pieno centro della città’ e precisamente in Via Crispo . Il mezzo stava circolando quando improvvisamente il basolato ha ceduto e le ruote anteriori del stesso sono praticamente sprofondate.

Sul posto in questo momento la Polizia Municipale sta cercando di ricostruire la dinamica dei fatti . Vogliamo ricordare a chi legge che proprio in quel tratto di strada ,pochi giorni fa ,il basolato era stato rimesso a posto dopo che improvvisamente si era creata una voragine di grosse dimensioni .