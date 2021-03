Caserta Ultim’ ora . Moto investita da un ‘auto . Sul posto Polizia Municipale e Carabinieri

Caserta. Momenti di paura nei pressi del Rione Falcone. Uno scooter, pochi minuti fa , è stato investito da un’ auto . L’uomo a bordo della moto è sbattuto al suolo. I primi soccorsi al malcapitato sono arrivati direttamente dall’ autista dell’ auto e subito dopo dalle persone che passavano da quelle parti.

In questo momento l’ uomo è ancora a terra in attesa del 118 che nonostante sia stato allertato subito non è ancora arrivato sul posto. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’ incidente . Sul posto Polizia Municipale e Carabinieri.