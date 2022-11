Caserta Ultim’ ora.Motociclista cade in una buca .Sfiorata la tragedia ( TUTTE LE FOTO)

( Foto di Vittorio Tortora)

Caserta. E’ accaduto pochi minuti fa, in via Appia Antica nei pressi della motorizzazione. Un uomo ,mentre era alla guida della sua moto è finito in un’ enorme buca , ha perso l’ equilibrio ed è sbattuto al suolo. L’ incidente è apparso subito grave al punto che alcuni automobilisti che, in quel momento stavano circolando per quella strada ,si sono fermati per soccorrere lo sfortunato motociclista.

Sul posto , dopo pochi minuti , sono arrivati gli uomini della Polizia Municipale di Caserta che stanno cercando di ricostruire l’ accaduto. L’uomo non ha riportato ferite gravi anche se accusa un forte dolore alla schiena che molto probabilmente lo costringerà a recarsi all’ ospedale.

Quella delle buche sul manto stradale continua ad essere una piaga della nostra città alla quale , a parte i numerosi proclami , non si è riesce a trovare una soluzione definitiva. Proprio Via Appia Antica , è stata nei mesi scorsi soggetto di numerose segnalazioni da parte dei cittadini , puntualmente riportate dalla nostra testata e non solo . Nella mattinata di oggi , mercoledi 9 novembre 2022, si è sfiorata la tragedia . Speriamo che almeno questo suona come campanello d’ allarme per chi preposto a trovare soluzioni al problema .