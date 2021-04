CASERTA, UNA DONNA DI 50 ANNI È STATA TROVATA MORTA NELLA SUA AUTO

CASERTA. Tragica notizia nella serata di ieri. Una donna sui 50 anni è stata trovata morta nella sua auto.

La donna era andata a casa dai genitori per prendere un calmante per il mal di testa, dopo aver cenato si è recata in auto , dopo pochi minuti il cuore della donna ha cessato di battere.

È stata trovata dal padre dove si è affacciato dalla finestra per salutarla.

Tempestivo è stato l’arrivo del 118, dove hanno steso la donna a terra per rianimarla, ma non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia per capire quanto accaduto.