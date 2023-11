Ottenuto il finanziamento da parte del ministero dell’Università e della Ricerca attraverso il V bando della legge sugli alloggi universitari.

Undici milioni di euro alla Vanvitelli per gli alloggi agli studenti, il progetto dell’Ateneo riguarda la realizzazione di un Campus universitario nell’area denominata ex Caserma Barducci.

Sono stati assegnati a livello nazionale circa 500 milioni di euro dal fondo dedicato alla nascita di nuovi posti.

<<È una grande opportunità , che la ministra Bernini ha dato agli Atenei per accogliere le istanze e i bisogni della popolazione studentesca. Iniziativa a cui va il nostro plauso e che ci consente di entrare in una fase operativa per la realizzazione degli alloggi per i nostri studenti, una delle criticità maggiori a cui stiamo lavorando da tempo e con grande impegno. Il progetto che abbiamo presentato, grazie al lavoro dei nostri esperti, ha ottenuto questo notevole finanziamento di ben 11 milioni, e siamo pronti ad accelerare ed essere operativi per vedere quanto prima nascere un vero e proprio campus per i nostri studenti, un obiettivo determinante nell’ottica del diritto allo studio e della sostenibilità >>– ha detto il rettore dell’Ateneo Vanvitelli, Gianfranco Nicoletti.

Il progetto mette in linea di massima oltre 45 mila metri cubi per alloggi per gli studenti, l’area che l’Università ha ricevuto in concessione si trova in via Ferrarecce a Caserta, dove si prevede di realizzare il Campus Universitario.

Si prevede la realizzazione di 122 posti alloggi di cui 6 da destinare agli studenti diversamente abili.

L’area si trova a ridosso del centro storico di Caserta esattamente a 150 metri dalla sede del corso di laurea di Medicina e Chirurgia di Caserta.

L’occasione costituisce una possibilità di non ricaduta socio-culturale per il territorio, con l’organizzazione di eventi attraverso le associazioni operanti sul territorio.