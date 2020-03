di Domenico Petrillo

Lunedì 2 marzo, nella sede dell’UNITRE casertana, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo per i prossimi tre anni accademici. Riconfermati a pieni voti, la presidente Aida Pavesio come pure il direttore scientifico Giovanni Villarossa. Il nuovo Direttivo che guiderà l’Associazione di Volontariato di Promozione Sociale senza fini di lucro, riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, oltre alle due predette figure di rilievo, è composto dalla Vice Presidente Lucia Schiavone, dalla Segretaria Concetta Ianniello, dal tesoriere Salvatore Brighel, dalla Coordinatrice dell’Accademia dell’Umanità Adriana Iannone dai Consiglieri Francesca Ianniello, Alberto Mazzella, Mario Giardinetto e dalla rappresentante degli iscritti Maria Pia Agizza. La compagine appena eletta, dovrà continuare a collaborare con la Presidente e con il Direttore Scientifico per sostenere quei programmi di formazione che mirano a fornire conoscenze ed educazione sui temi classici e sulla gestione delle realtà complesse che caratterizzano la vita moderna. Non dimentichiamo che per i suoi principi ispiratori l’UNITRE, che è definita Accademia di Cultura e Accademia di Umanità, si pone anche come centro di aggregazione sociale sul territorio avente lo scopo di supportare, attraverso la formazione, le deficienze psico-socio-culturali riscontrate nelle realtà degli enti istituzionali a volte evanescenti.

La presidente Pavesio, comunque, ha precisato che non appena si arresterà questa emergenza sanitaria e si tornerà alla vita normale, saranno riprese le attività istituzionali compreso quel rapporto sinergico che si era istaurato con il Lions Club Caserta Host ed il suo presidente Domenico Petrillo. A questo Sodalizio, che raccorda giovani, meno giovani ed attempati, vanno i più sentiti auguri nella consapevolezza che le potenziali ricchezze del volontariato continuino a coltivare quella collaborazione necessaria per la promozione della cultura e lo sviluppo di una migliore qualità della vita dei soci frequentatori.